SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: Republicanos aumentan presión sobre Chile Vamos por acusación constitucional contra Grau

    En el programa de streaming de La Tercera el diputado republicano Agustín Romero, presidente de la comisión de Hacienda, advirtió a Chile Vamos que "tendrán que responder frente a su electorado” si no se suman al libelo que la colectividad fundada por el Presidente Kast y los libertarios impulsan contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La arremetida surgió luego que el actual jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, acusara a la administración anterior de un "error" en más de US$10 mil millones en el cálculo de la deuda pública. Revisa en este capítulo, también, el análisis de la controversia del economista, académico y excoordinador macro de Hacienda durante la era Marcel, Rodrigo Wagner. “No veo error de cálculo y es replicable”, dijo, agregando que "el mercado tiene claro que no hay error, porque lo revisó en febrero".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónAgustín RomeroMejor NiñezMegarreformaAcusación ConstitucionalCristopher WhiteRodrigo WagnerMinisterio de HaciendaDeuda pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Kast: Cuenta Pública Republicana

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP
    Chile

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio
    Negocios

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Deuda pública: Quiroz reitera que informe del gobierno anterior tiene “inconsistencias” y alude a planilla que no entregaron al CFA

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    El primer golpe del mercado en Europa: el Barcelona logra un acuerdo relámpago con estrella de la Premier League

    “Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural
    Cultura y entretención

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus
    Mundo

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile