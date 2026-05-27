Desde la Redacción: Republicanos aumentan presión sobre Chile Vamos por acusación constitucional contra Grau
En el programa de streaming de La Tercera el diputado republicano Agustín Romero, presidente de la comisión de Hacienda, advirtió a Chile Vamos que "tendrán que responder frente a su electorado” si no se suman al libelo que la colectividad fundada por el Presidente Kast y los libertarios impulsan contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La arremetida surgió luego que el actual jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, acusara a la administración anterior de un "error" en más de US$10 mil millones en el cálculo de la deuda pública. Revisa en este capítulo, también, el análisis de la controversia del economista, académico y excoordinador macro de Hacienda durante la era Marcel, Rodrigo Wagner. “No veo error de cálculo y es replicable”, dijo, agregando que "el mercado tiene claro que no hay error, porque lo revisó en febrero".
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