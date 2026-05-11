Desde la Redacción: Subsecretario de Justicia defiende ampliación de Santiago 1 e invita a Desbordes a inauguración
"Aquí y ahora quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras", dijo Luis Silva, subsecretario de Justicia, sobre la ampliación del penal Santiago 1. En esa línea, enfatizó que las medidas de mitigación podrían llegar a las 100.000 UF y precisó que la cárcel se ampliará en 1.600 plazas. También, recalcó que no es la construcción de un nuevo recinto penitenciario y aseguró que "tiene que verse como una mejora para la calidad de vida de los vecinos de Santiago". Revisa en este capítulo, además, las entrevistas al diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, y al abogado representante de la comuna de Maipú, José Pedro Silva.
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