Diputado Labbé: “El Partido Nacional Libertario tiene más que ofrecer que Republicanos, que nació de una costilla de la UDI”

“Me siento muy cómodo, muy aliviado, por decirlo de alguna manera. He recibido un cariño tremendo de todo el Partido Nacional Libertario”, comentó el diputado Cristian Labbé en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al abordar su salida de la UDI -tras casi dos décadas de militancia- y su arribo al PNL, donde hoy incluso se instaló como vocero de la carta presidencial, Johannes Kaiser.

Detallando los motivos de su salida, puso sobre la mesa lo que a su entender fue -entre otros factores- uno de los gatillantes: que no se “valorara la trayectoria” de su padre, el coronel en retiro Cristián Labbé.

“Cuando uno siente que no están escuchando la opinión de los demás, que están erráticos, que uno puede aportar más pero no te dan ese espacio (...) que no valoraban la trayectoria de uno, la de mi padre, la de mis hermanos, que la UDI termina desviándose hacia el centro (opta por irse)”, planteó.

¿Por qué no irse a Republicanos? se le consultó, momento en que marcó distancia con la tienda que fundó José Antonio Kast, y que será una de las cartas de derecha que competirá contra Kaiser en la primera vuelta.

“El proyecto del Partido Nacional Libertario tiene más profundidad que Republicanos”

“Ambos, el Partido Nacional Libertario y Republicanos coqueteaban esta posibilidad de que yo me fuera a alguno de los partidos, pero creo que el proyecto del Partido Nacional Libertario tiene más profundidad, es una filosofía política más robusta para mí, que tiene más carne", dijo Labbé, agregando que “Republicanos nace desde las costillas de UDI, se toman la palabra republicana, que me parece bien, pero el Partido Nacional Libertario tiene más que ofrecer”.

“No se puede comparar el PNL con el PDG ni una carrera del ME-O con Kaiser”

Consultado por algunas voces de Chile Vamos que han planteado que Kaiser puede cumplir un rol como el que en su momento tuvo Marco Enríquez-Ominami (ME-O) respondió:

“El pensamiento libertario no es algo que nació hoy día, tiene muchos años, grandes líderes del mundo han sido libertarios (...) Cuando digo que hay profundidad me refiero a eso. Esto no es una novedad, mucha gente lo quiere tachar de moda y no se puede comparar al Partido Nacional Libertario con el PDG y no se puede comparar una carrera del ME-O con Johannes Kaiser, que tiene un movimiento conformado, una quilla, una filosofía política en base a las ideas de la libertad, un concepto de Estado totalmente distinto”.

“Le diría a todos ellos que pueden decir que es una moda que se moderen, que sean más humildes. No sé quién en la historia de este país, en cuatro meses, firma un partido con más de 50 mil militantes al día de hoy, el segundo partido más grande de Chile. Y no es un Frente Amplio que llegaron, que quemaron las micros, de grandes marchas, es algo que venía formando Kaiser hace mucho tiempo ”, enfatizó.

Diferencias con Republicanos y “los 12 apóstoles de Matthei”

“Estamos preparándonos para esa carrera (primera vuelta). Da la sensación de que tanto en José Antonio (Kast) como en Matthei hay una cierta ansiedad de querer mostrar que son gestión, o que tiene la experiencia, que Kast lleva dos intentos a La Moneda, y tiene equipos más antiguos (...) pero eso es lo mismo que la inseguridad. Las campañas de los costados tienen inseguridad", planteó el parlamentario al abordar el escenario presidencial en la derecha.

Labbé también criticó los voceros que presentó hace unos días la abanderada de Chile Vamos.

“Estamos preparándonos para llegar muy robustos. Es un error adelantar los debates presidenciales. Los doce apóstoles que sacó la Matthei, por favor... los doce apóstoles da la sensación de que quieren mostrar algo pero también esconder algo, que no están organizados. Le quieren decir a la gente que fueron dos veces gobierno con (Sebastián) Piñera. Doce vocerías, ni en el gobierno. Se hubieran presentado cada uno como voceros en temas, pero eran casi todos políticos y ningún técnico. Vi más de lo mismo nomás”.

“Una de las personas que más tierras devolvió fue Pinochet en el gobierno militar”

El diputado se refirió también al lapidario juicio que hizo su partido sobre los resultados de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que finalizó su labor y entregará al Presidente Gabriel Boric un documento con la propuesta para buscar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Labbé adelantó que desde el lunes, en el Congreso, iniciarán una ofensiva fiscalizadora ya que no se puede “firman un cheque en blanco” si no se conoce aún el texto y no hay certeza de que, además, sea financiable.

“Una de las personas que más tierras devolvió fue Pinochet en el gobierno militar”, agregó el parlamentario.