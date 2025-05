PNL rechaza informe de Comisión por la Paz y el Entendimiento: acusa “descabellado” plan de compra de tierras

“El Estado y los contribuyentes no pueden asumir un descabellado plan de compra de tierras que solo multiplicaría el malestar ciudadano”, es parte de lo señalado este viernes por el Partido Nacional Libertario (PNL) que anunció su rechazo al informe de la Comisión por la Paz y Entendimiento, que concluyó su trabajo ayer y deberá entregar un informe al Presidente Gabriel Boric.

La instancia, creada por decreto presidencial en julio de 2023, busca entregar una serie de propuestas para que el Estado dé respuesta al conflicto mapuche que afecta a la Macrozona Sur. Luego de casi dos años de trabajo, ayer concluyó el plazo para su trabajo, evacuando un informe que fue respaldado por siete de sus ocho miembros.

El voto de minoría lo dio el comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillán, quien –entre otros puntos– se opone a la masiva restitución de tierras que propone la comisión presidencial.

Por lo anterior, desde el PNL manifestaron su rechazo al trabajo de la instancia. “El Partido Nacional Libertario rechaza el resultado de esta comisión y señala la necesidad de realizar una auditoría a fondo al diseño de políticas públicas dirigidas a etnias precolombinas, que permita evaluar sus reales resultados y gastos asociados durante los últimos treinta años (...)”, señala la colectividad a través de una declaración pública.

El mensaje, que fue compartido por el candidato presidencial, el diputado Johannes Kaiser, apunta a que “a lo largo de las tres últimas décadas se han desarrollado una serie de instituciones y programas gubernamentales que han pretendido abordar las siempre crecientes demandas del activismo indigenista”.

En ese sentido, acusan que en 30 años desde el Estado han desarrollado distintas instancias que -afirman- han causado mayor gasto público fiscal “cuya efectividad se pierde en un entramado de burocracia y corrupción” y otras de carácter político que consideran son “de carácter simbólica que han debilitado de identidad nacional”.

“El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento propone más de lo mismo. Más burocracia indigenista pagada con los impuestos de todos los chilenos. Más medidas de reconocimiento simbólico con efectos legales nefastos y más compras de tierras que multiplican los conflictos y la violencia. Mientras tanto, en La Araucanía decaen las inversiones y aumenta la pobreza y aumenta la inseguridad”, afirma la tienda opositora.

Asimismo, emplazan a que exista un “cambio de receta”, ya que “en un país que no puede ya financiar sus gastos corrientes sin recurrir a deuda, es simplemente inviable cualquier propuesta que implique incurrir en gasto público exorbitante”.

“El Estado y los contribuyentes no pueden asumir un descabellado plan de compra de tierras que solo multiplicaría el malestar ciudadano”, sentencian.

Kaiser emplaza a Matthei por comisionado Moreno

En la publicación compartida a través de la plataforma X, el diputado Kaiser agregó que “el Partido Nacional Libertario no reconoce legitimidad al acuerdo no unánime emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento”.

“Rechazamos todo intento de revivir el indigenismo antichileno, rechazado en dos procesos constitucionales por nuestra nación, la que incluye integralmente a los mapuche”, declaró Kaiser.

Asimismo, emplazó a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei “a tomar una posición clara en esta materia y a decidir sobre la continuidad del consejero Moreno en su equipo de campaña”, en alusión a Alfredo Moreno, exministro de Sebastián Piñera, quien integra el grupo que trabaja en la carrera presidencial de la exalcaldesa de Providencia.

Matthei sí se pronunció respecto al informe de la comisión y pidió un reconocimiento explícito a la existencia del terrorismo en la zona.

“Todos entendíamos que el informe iba a salir solamente si había unanimidad. Y lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que van a hacer”, dijo Matthei.

“Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”, añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que “la entrega de tierras no necesariamente traerá paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”.