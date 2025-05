Durana espera llevar a la Comisión de Seguridad del Senado testimonio del movimiento No Más Víctimas sobre la autotutela

Durana espera llevar a la Comisión de Seguridad del Senado testimonio del movimiento No + Víctimas sobre la autotutela.

La sensación de inseguridad en la población ha aumentado con el paso de los años, lo que ha llevado a un grupo importante de personas evaluar tomar la justicia por sus propias manos.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Durana (UDI), planea llevar a la instancia legislativa el testimonio del movimiento No Más Víctimas, que detallan, según comenta la agrupación, en diversos estudios el aumento del fenómeno de la autotutela .

“De acuerdo a lo que ellos han informado, cuentan con estudios serios que indican que cada vez los ciudadanos están más dispuestos a proteger su propia vida y hacerse justicia por sí mismo. Ese es el concepto de la autotutela y espero que el ministro de Seguridad los pueda recibir, escuchar, ojalá con su equipo de gestión porque esto tiene que traducirse en proyectos que sean palpables para la ciudadanía”, señaló sobre la problemática Durana.

Respecto a la perspectiva de la autotutela, el vocero del movimiento No Más Víctimas, José Miguel González, explicó que “ la autotutela ya no es una amenaza teórica. La escuchamos en boca de madres, vecinos, adultos mayores, trabajadores . Personas comunes que se sienten solas, que perdieron la fe en las instituciones y que nos dicen: si el Estado no hace nada, lo haré yo”.

En ese sentido, detalla que el movimiento ha levantado un catastro de diversos testimonios sobre el tema en distintas comunas. “Esto no se resuelve con cifras, sino con decisiones. Necesitamos un plan real de protección a las víctimas, la creación de una defensoría, y una reforma al sistema procesal penal que hoy está completamente desbalanceado en favor de los victimarios”, agregó González.

Entre sus propuestas está la creación de una Defensoría de las Víctimas, la revisión profunda del sistema procesal penal y un plan efectivo de protección a las víctimas.

“El país está al borde de una fractura. Si el Estado no reacciona, la violencia crecerá desde todos los frentes. Necesitamos que la autoridad escuche esta señal antes de que sea tarde”, concluyó González.