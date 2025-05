Día del Trabajador: cómo se desplegaron los abanderados presidenciales este 1 de mayo

En el Día del Trabajador, los precandidatos presidenciales salieron a la luz pública para comunicar sus posturas en torno al sueldo mínimo y los ejes que propondrán en sus futuras campañas respecto al ámbito laboral.

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se refirió a la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de llegar hacia 2029 a un salario mínimo de un millón de pesos.

Respecto al acuerdo entre el gobierno y la CUT por el salario mínimo y la posibilidad de llegar a $1 millón en 2029 , Jara explicitó que las alzas deberán realizarse “en función del concepto de salario vital”, de tal forma de dar cuenta “de los costos efectivos de vida de la familia”.

“En ese contexto, ningún alza de salario hacia el salario vital se va a hacer sin apoyar a las Pymes , y no solamente a través de un subsidio. Porque el problema que hay en nuestro país es que las Pymes ofrecen mucho trabajo, pero pagan bajos salarios, no porque quieran sino porque no les da para más su estructura de ingresos y gastos”, comentó esta mañana.

Sobre el mismo tema del sueldo mínimo de la CUT, Carolina Tohá, exministra y precandidata presidencial oficialista, afirmó que “con diálogo y mirando las condiciones del país hay que ir avanzando paso a paso en esa dirección”.

Además, indicó que “muchos logros que se han obtenido con mucha dificultad, basta pensar solamente en lo que fue la reforma previsional. (Esos logros) hay que protegerlos, hay que cuidarlos de quienes quieren retroceder en esa materia”, afirmó.

Por su lado, el candidato del partido del Frente Amplio, Gonzalo Winter, mencionó en la marcha convocada por la CUT, que, en su eventual gobierno, buscaría instalar “una Agencia Nacional de Empleo y vamos a hacer una reforma muy sustantiva al sistema de capacitaciones, porque el sistema de capacitaciones lamentablemente está disperso por nuestra legislación".

El eje principal de su campaña “va a ser preparar a la sociedad chilena para los empleos del futuro, pero también mejorar la dignidad a través de mejores horarios laborales y subida de salarios “, detalló esta mañana.

Así también, señaló que las normas relacionadas con sueldo mínimo “siempre se harán en diálogo” con la CUT, “porque somos un gobierno que entiende a los trabajadores no solamente como fuerza productiva, sino también como un actor político“, explicó el abanderado.

Finalmente, el abanderado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, comentó sobre el alza del sueldo mínimo, indicando que “el alza ahora del ingreso mínimo es insuficiente. En el país hay que buscar mayores niveles de remuneración para los trabajadores y trabajadoras”.

“Yo llamo especialmente a las grandes empresas a ser no más generosas, a ser más justas con sus trabajadores y trabajadoras. Y llamo también a hacer ese esfuerzo para apoyar también desde el Estado a las pymes y a las mipymes, obviamente que tampoco pueden hacer ese esfuerzo solas de manera que requieren ellas ayuda del Estado. Pero las grandes empresas deben pagar más en nuestro país “, destacó

Así, agregó que el salario “es una discusión que vamos a tener en el debate presidencial, hasta dónde se puede llegar con este salario tan bajo y con estos pequeños pasitos de aumento que creo que son muy insignificantes aún”, concluyó el abanderado de FRVS.

Definiciones en la oposición

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, subrayó que uno de los principales desafíos es la cobertura de salas cuna, afirmando que “hay muchas mujeres que no pueden trabajar porque no tienen dónde dejar a sus hijos”.

Agregó que su objetivo es “impulsar más empleo formal y bien remunerado, en un contexto donde la informalidad sigue siendo muy alta y preocupante”.

Respecto al sueldo mínimo en su posible mandato, comentó que “lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el trabajador sea cada vez más productivo, porque de otra manera se genera una alta cesantía. Hay que ir negociando paso a paso”.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, comunicó este martes su “Plan M&M: Más y mejores trabajos para Chile”.

“Hoy en Chile hay más de 860 mil personas sin trabajo. Las más afectadas son las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Estamos trabajando menos de lo que podemos y en peores condiciones” , dijo ese día en el marco del Día del Trabajador.

Según Kast, las propuestas iniciales del Plan MyM, es buscar “indemnizar a todo evento con cuenta individual (...) queremos proponer un sistema moderno y voluntario, que permite pactar entre trabajadores y empleadores, con fondos que se acumulan en cuentas personales”.

También se buscaría “flexibilizar lo laboral real (...) impulsando modalidades como trabajo remoto, contratos por hora, y adaptaciones que beneficien a estudiantes, cuidadores, madres y adultos mayores". Y reformar la Dirección del Trabajo, donde “se propone eliminar el sesgo ideológico en la fiscalización laboral, digitalizar completamente los procesos y enfocar la acción en seguridad, higiene y previsión”.

Este jueves, Kast no tuvo actividades, solo dedicó un post en X relacionado al 1 de mayo.