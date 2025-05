Jara señala que salario vital del país estaría en los $750 mil y que eventuales alzas se harían con apoyo a Pymes

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se refirió en la previa a la marcha por el Día del Trabajador al acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el salario mínimo y la posibilidad de llegar a $1 millón en 2029 .

La propuesta por parte del Ministerio de Hacienda, y que fue aceptada durante la jornada del miércoles por la CUT, llevará a que el salario mínimo suba desde mayo a $ 529 mil y llegue a $ 539 mil en enero próximo .

Lo anterior se aleja de la propuesta por parte de la gremial, que esperaba llegar a los $578.948 brutos. Además, en la propuesta la CUT se planteó también una trayectoria para los próximos cinco años. Así se pretendía llegar el 2026 debería subir a $665.211; en 2027 a $767.654; en 2028 a $878.196 y en 2029 $1.004.656.

Sobre la posibilidad de alcanzar el millón de pesos hacia 2029, Jara explicitó que eventuales alzas deberán hacerse “en función del concepto de salario vital”, de tal forma de dar cuenta “de los costos efectivos de vida de la familia”.

“En ese contexto, ningún alza de salario hacia el salario vital se va a hacer sin apoyar a las Pymes , y no solamente a través de un subsidio. Porque el problema que hay en nuestro país es que las Pymes ofrecen mucho trabajo, pero pagan bajos salarios, no porque quieran sino porque no les da para más su estructura de ingresos y gastos”, explicó.

A lo que agregó: “Y esto se produce principalmente porque en Chile hay una concentración económica exacerbada en pocos grupos empresariales que no les permiten a las Pymes más que participar del 13% del mercado en ventas y prestaciones de servicio”.

Así las cosas, detalló que resulta necesario regular esta participación para fortalecer a la pequeña y mediana empresa.

Respecto al pronóstico de la CUT, detalló que con los cálculos que han realizado hasta el momento el salario vital sería de 750 mil pesos, pero que sería algo que va variando con el tiempo.