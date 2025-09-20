SUSCRÍBETE
Donald Trump confirma cuarto ataque a una “narcolancha”

El presidente de Estados Unidos, confirmó el ataque a través de su red Truth Social, asegurando que el Ejército realizó la letal maniobra contra un “barco afiliado a una organización terrorista designada” y confirmó la muerte de tres personas.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El mandatario de Estados Unidos, comentó en su red social que el ejercicio militar se realizó en el “área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”.

Según Trump, “Inteligencia confirmó que el barco traficaba sustancias ilegales y pasaba por una ruta conocida por ser usada para el narcotráfico para envenenar a los americanos”.

