    El angustiante momento en el que una familia ve como las llamas arrasan con todo a metros de su casa

    El registro publicado por el usuario de instagram @radio_sietetazasdemolina, muestra a una familia observado como el fuego arrasa con árboles y pastizales a solo metros de su casa. El desenlace es inevitable: "El fuego consume toda una vida de esfuerzo y sacrificio en tan solo minutos". Dice el posteo del usuario que grabó el desolador registro.

    Pablo Gándara 
    Pablo Gándara
    Más sobre:IncendiosPencoLirquénincendios forstalesincendios en el Biobíoincendios en Ñuble

