El arte de influir: Teresita Hamilton

Teresita Hamilton partió con un carrito que formó una larga fila en el Bazar ED, hoy está convertido en un proyecto muy sólido. Porque Sweet Hamilton avanza con pasos cautelosos pero firmes. Teresita montó una cocina industrial, armó un equipo -imprescindible para sostener la demanda- y se apronta para abrir su primer local físico. No quiere crecer a cualquier costo, sino bases sólidas, logística clara y proceso rigurosos para no perder la calidad que la hizo conocida.
