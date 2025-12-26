Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
El Departamento de Guerra de EE.UU. muestra parte del ataque al Estado Islámico en Nigeria
El presidente Donald Trump, informó que Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzó un “poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS” en el noroeste de Nigeria.
Por
Catalina Bórquez
26 DICIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Donald Trump
Ataque a ISIS
Fuerzas Armadas
Estados Unidos
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 46 min
Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
hace 58 min
Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
08:47
Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
08:24
Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED
08:24
La venta de autos cero y bajas emisiones crece casi el doble en Chile
08:08
Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
Servicios
Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre
Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes
De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo
Chile
Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED
Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua
Negocios
Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq
Compras públicas por trato directo caen 23% en 2025 tras cambio a la ley
Tendencias
Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump
Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)
El Deportivo
Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda
La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
Cultura y entretención
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”
Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
Mundo
China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo
Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026
Paula
Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.