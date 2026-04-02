Este lunes, Colo Colo venció a Huachipato por la Copa de la Liga. Al estadio Monumental asistieron 16.834 espectadores, un número considerablemente menor a los que concurren, como promedio, a los encuentros de los albos.

En Macul apuntaron a la programación. El duelo comenzó a las 18 horas. Por tratarse de una jornada laboral, la dificultad para que los aficionados albos pudieran llegar al compromiso aumentó considerablemente. Fundamentalmente, por tratarse de una jornada laboral.

“En día de semana, es más difícil jugar a las seis”: Vidal y Mosa critican la programación de los partidos de Colo Colo

La situación no pasó inadvertida para los albos. De hecho, Arturo Vidal y Aníbal Mosa, el principal referente del plantel popular y el presidente de Blanco y Negro, coincidieron en la crítica a la calendarización.

“Complicado. Cuando es día de semana es más complicado a las seis, el fin de semana sería mejor. Después hay que ver eso. En verano no se puede jugar a las seis o a las cuatro porque cuesta mucho. Es lo que se decidió y ojalá se pueda cambiar en el futuro”, disparó el Rey.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Mosa coincidió. “Afecta directamente. Si hubiese sido a las 20 horas, creo que hubiésemos tenido 30 o 35 mil personas, tal como la otra vez contra Huachipato y donde no pasó absolutamente nada. Creo que hay que confiar más en las instituciones y tenemos que trabajar más en conjunto. Nosotros les hemos hecho saber a las autoridades de la Delegación que estamos disponibles para todo lo que haya por mejorar”, dijo el timonel albo.

“El tema de los horarios creo que es para conversar. Cuando tienes dos horas de holgura, haces que la gente llegue más tranquila al estadio y la llegada al recinto no es tan caótica. Yo creo que a las 20 horas es una buena hora. Permite que la gente salga de sus trabajos, se desplace con tranquilidad y si no va al estadio, pues va a su casa y no irá corriendo”, complementó.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, también se quejó. “No ayuda mucho. Sé que se han vendido más de 15 mil entradas, lo cual no es malo por el horario. Pero efectivamente no ayuda mucho. En nuestra opinión no existen razones de peso para seguir apostando a un horario como este. Finalmente las medidas de seguridad, las condiciones para jugar y para que la gente se sienta tranquila y cómoda asistiendo a un espectáculo de fútbol no pasan por el horario. Eso está archiconfirmado. Espero que ojalá se puedan evaluar estas medidas porque no ayudan en nada y solamente dañan el espectáculo y la asistencia del público”, puntualizó.