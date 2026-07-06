El día que la FIFA hace más de 60 años, también borró otra “roja”
La intervención del presidente de Estados Unidos ante el timonel de la FIFA, Gianni Infantino, para exculpar al delantero norteamericano Folarin Balogun es tan insólita como cuestionable. Lo cierto eso sí, es que resultó efectiva: el goleador fue autorizado para jugar ante Bélgica. Solo una vez, en el Mundial de Chile, en 1962, se revirtió una sanción de este tipo. Acá te lo contamos
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