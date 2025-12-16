El eje internacional de Kast: de la visita a Milei y el apoyo de Trump al cruce con Maduro
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista político y director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, abordó los primeros pasos de José Antonio Kast como Presidente electo y los múltiples gestos que ha recibido en la arena internacional. ¿Cómo se perfilará su gobierno hacia el exterior? Todos los detalles en el video.
