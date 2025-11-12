El impactante derrumbe de un puente de 758 metros de largo en China: lo habían inaugurado este año

La empresa contratista Sichuan Road & Bridge Group había terminado de construir el ducto en febrero pasado, y su inauguración fue en abril. Tenía como objetivo mejorar la conectividad entre regiones.

Sin embargo, la policía china informó sobre las malas condiciones del terreno el pasado viernes, por lo que fue cerrado.

No se registraron víctimas fatales por el hecho, pero autoridades anunciaron una investigación hacia la empresa a cargo del proyecto por incumplimiento de trabajos de mantenimiento.