    El legado de Rob Reiner en el cine

    Los periodistas, Paula Frederick y Francisco Aravena, repasan la impronta que dejó en Hollywood el destacado director de cine y Televisión, luego de que fuera asesinado a manos de su hijo.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Detienen a tres estudiantes del INBA por atacar con bombas molotov a Carabineros

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    Presentan los cargadores para vehículos eléctricos más potentes de Chile

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad