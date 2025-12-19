Inicio
Videos
El legado de Rob Reiner en el cine
Los periodistas, Paula Frederick y Francisco Aravena, repasan la impronta que dejó en Hollywood el destacado director de cine y Televisión, luego de que fuera asesinado a manos de su hijo.
Por
Pablo Gándara
19 DICIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Rob Reiner
Muerte de Rob Reiner
Quién mató a Rob Reiner
Lo Último
hace 14 min
Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza
hace 18 min
Detienen a tres estudiantes del INBA por atacar con bombas molotov a Carabineros
hace 21 min
“Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles
hace 34 min
Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”
hace 35 min
Presentan los cargadores para vehículos eléctricos más potentes de Chile
13:59
Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17
Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios
Chile
“Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles
Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”
La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast
Negocios
Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza
Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones
Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula
Tendencias
Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile
Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
El Deportivo
Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente
Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez
Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
Cultura y entretención
Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”
Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master
El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
Mundo
La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast
Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”
Paula
Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
No quiero aprender a convivir con el dolor
Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
