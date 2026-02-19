Elizalde apunta a municipio de Penco por demora en entrega de ayudas a damnificados de megaincendio
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a las críticas del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sobre la lentitud en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la comuna hace un mes. "Si vemos la situación de Concepción y de Tomé hay un avance proporcionalmente muy superior al que se ha producido en Penco", planteó el secretario de Estado, quien instó a este último municipio a distribuir "con la mayor celeridad" la ayuda otorgada por Senapred.
