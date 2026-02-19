Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

A un mes de que el fuego haya golpeado la comuna de Penco - la zona más afectada por los incendios del sur con 2.996 hogares dañados-y en medio de las protestas de los vecinos, quienes reclamaban por los tiempos de reconstrucción, se inició un cruce de acusaciones entre el gobierno y el alcalde de Penco, Rodrigo Vera (ind.), que hasta ahora no ha hecho más que crecer.

En concreto, el Ejecutivo ha apuntado a un eventual incumplimiento del trabajo administrativo por parte de la autoridad comunal. De hecho, durante su visita a la región, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó a la responsabilidad que tiene el edil para que las ayudas correspondientes lleguen a los damnificados.

En conversación con el medio local Sabes, la secretaria de Estado afirmó que "es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales. No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo", acusó.

Asimismo, en su vista a Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseveró que el municipio no ha justificado todos los elementos que Senapred puso a disposición para ayuda humanitaria.

De hecho, las autoridades han debido recurrir a medidas en Penco que, hasta ahora, no se han visto en otras comunas afectadas por los incendios, donde la reconstrucción avanza sin ese nivel de tensiones.

Así, el pasado 12 de febrero, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) envió un oficio al alcalde donde le solicitaba regularizar diversos aspectos del proceso de rehabilitación tras los incendios forestales. Además, en el texto se manifestaba preocupación por incumplimientos en responsabilidades municipales relacionadas con la entrega de ayudas y la gestión de recursos públicos.

Consultado por La Tercera, Alejandro Sandoval, director regional de Senapred Biobío, afirma que esta solicitud además tiene como objetivo “de ir mejorando los procesos en estas materias y alcanzar una mejora continua y, lo más importante, que la gente afectada sea beneficiada con las ayudas que se han ido entregando, teniendo en consideración que en el caso de Penco hemos despachado, por ejemplo, más de 480 toneladas de ayuda”.

Por ejemplo, el oficio advierte que se han detectado inconsistencias entre los datos informados mediante informes Alfa y los antecedentes levantados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), particularmente en la cuantificación de personas afectadas y damnificadas.

“Considerando que la FIBE es el instrumento oficial del Estado para la caracterización socioeconómica y la determinación del nivel de afectación, resulta indispensable que exista coherencia entre ambos registros. La falta de concordancia entre las cifras ALFA y FIBE puede generar distorsiones en la focalización de ayudas, la planificación de recursos y los reportes oficiales del sistema”, sentencia el oficio.

Otro de los puntos es respecto a la entrega de 38 kits de habitabilidad y donde se insiste el municipio que debe enviar documentación que acredite su correcta asignación y entrega.

El oficio también plantea inquietud porque existen denuncias de vecinos que afirman no haber recibido ayuda, pese a que la comuna ha recibido millonarios recursos y varios envíos de apoyo durante la emergencia.

De hecho, este jueves el ministro del Interior visitó este jueves varias de las zonas afectadas. En ese contexto, se constató la existencia de un centro de acopio que aún alberga ayudas que no han sido repartidas, tarea que corresponde a la municipalidad. Por esta razón, el oficio también solicita estos antecedentes al edil.

Sin embargo, la solicitud avivó aún más las tensiones. Frente a esos puntos y los otros requeridos, el alcalde de la comuna es tajante y afirma que “ no hay ninguna observación que no podamos responder. Todo se responderá hoy en la tarde o mañana. No hay nada que Senapred me esté pidiendo que no tenga”.

Incluso, el edil acusa al gobierno de crear un conflicto político a través de estas acusaciones: “No sé cuál es el motivo detrás de esto, no puedo calificarlo. Lo que planteo es que esa no es la prioridad hoy. El problema de fondo es que las viviendas de emergencia no están llegando. Yo puedo responder el oficio hoy o mañana, pero ¿eso soluciona la reconstrucción? ¿Van a llegar más viviendas por responderlo?“.

“ Hoy el gobierno quiere pelear con el alcalde y ganar un gallito . Esa es la política que la gente no quiere. Lo que la gente quiere es que el gobierno, Senapred, el Ministerio del Interior y Vivienda estén en la misma mesa trabajando por los vecinos”, concluye.

En ese contexto, el director regional de Senapred también es tajante: “Llevamos un 86% de instalación de las viviendas de emergencia en razón de los requerimientos efectuados por los municipios de las 17 comunas afectadas. Mientras más rápido se efectúe el levantamiento de afectación desde los niveles comunales, más se avanza en este proceso de instalación de viviendas de emergencia”.