En medio de visita al Reino Unido: proyectan imágenes de Trump y Epstein en Castillo de Windsor
Autoridades británicas informaron que detuvo a cuatro personas acusadas de comunicaciones maliciosas, luego de que proyectaran en el frontis del castillo de Windsor imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el delincuente sexual, Jeffrey Epstein.
El incidente se produjo durante la noche del martes, previo a que el mandatario estadounidense realizara una visita al Castillo de Windsor.
Los arrestados son cuatro hombres de entre 36 y 60 años, quienes se encuentran bajo custodia policial.
La proyección de imágenes se suma a otros eventos de similares características. En Londres fue captado un camión con pantallas donde se ven fotos de Trump y Epstein con la frase “bienvenido a Reino Unido, Donald”.
