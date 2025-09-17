En medio de visita al Reino Unido: proyectan imágenes de Trump y Epstein en Castillo de Windsor

El incidente se produjo durante la noche del martes, previo a que el mandatario estadounidense realizara una visita al Castillo de Windsor.

Los arrestados son cuatro hombres de entre 36 y 60 años, quienes se encuentran bajo custodia policial.

La proyección de imágenes se suma a otros eventos de similares características. En Londres fue captado un camión con pantallas donde se ven fotos de Trump y Epstein con la frase “bienvenido a Reino Unido, Donald”.