SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

En medio de visita al Reino Unido: proyectan imágenes de Trump y Epstein en Castillo de Windsor

Autoridades británicas informaron que detuvo a cuatro personas acusadas de comunicaciones maliciosas, luego de que proyectaran en el frontis del castillo de Windsor imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El incidente se produjo durante la noche del martes, previo a que el mandatario estadounidense realizara una visita al Castillo de Windsor.

Los arrestados son cuatro hombres de entre 36 y 60 años, quienes se encuentran bajo custodia policial.

La proyección de imágenes se suma a otros eventos de similares características. En Londres fue captado un camión con pantallas donde se ven fotos de Trump y Epstein con la frase “bienvenido a Reino Unido, Donald”.

Lee también:

Más sobre:MundoReino UnidoDonald TrumpJeffrey EpsteinCastillo de Windsor

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”

Recomendaciones para evitar que una falla en el auto en Fiestas Patrias

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League

Servicios

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”
Chile

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro
Negocios

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

Gigante china de electricidad estaría en negociaciones avanzadas para comprar participación en Transelec

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League

Gustavo Álvarez aborda el interés de la selección peruana de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal
Mundo

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada