La pomposa visita de Estado de Trump al Reino Unido: así lo recibió la familia real en Windsor

Este miércoles, el Rey Carlos III dio la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Melania, en un impactante desfile.

Paula Morales 
Paula Morales

En el primer día de su visita de Estado a Reino Unido, Donald Trump fue recibido por los reyes de Inglaterra en el castillo de Windsor con una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor: 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia.

