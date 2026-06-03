Bridgestone amplía su oferta para flotas con neumáticos orientados a ciudad y carretera

La búsqueda de una mayor eficiencia en el transporte de carga y pasajeros ha impulsado el desarrollo de neumáticos cada vez más especializados. En ese contexto, Bridgestone instala en el mercado chileno dos nuevas alternativas diseñadas para operaciones urbanas y de larga distancia.

La incorporación de los modelos R192 y R156 refuerza la oferta de la marca para empresas de transporte que requieren optimizar el rendimiento de sus flotas sin comprometer la confiabilidad.

Pensado para aplicaciones urbanas, el Bridgestone R192 puede utilizarse en todas las posiciones del vehículo y está orientado tanto al transporte de pasajeros como de carga. Entre sus principales atributos destaca la tecnología VDS (Variable Depth Sipes), que mejora la capacidad de frenado y aceleración sobre superficies mojadas. A ello se suma una banda de rodadura de diseño robusto que favorece la maniobrabilidad y contribuye a reducir los niveles de ruido.

Además, incorpora una carcasa reforzada y protección lateral que aumentan su resistencia frente al uso intensivo, mejorando también su capacidad de recauchutado y extendiendo su vida útil.

Por su parte, el Bridgestone R156 fue concebido para operaciones de corta y larga distancia en rutas y autopistas. Su diseño integra eyectores de piedras en los canales centrales, una solución que evita la acumulación de elementos que puedan dañar la estructura del neumático y afectar su rendimiento.

También cuenta con sipes que optimizan la tracción en superficies húmedas y mejoran la resistencia al desgaste. Las ranuras ubicadas en los ribetes ayudan a distribuir mejor las tensiones generadas durante el uso, favoreciendo un desgaste más uniforme y prolongando su durabilidad.

Entre sus beneficios adicionales destacan una mayor resistencia al desgaste tipo rib punch, un mejor confort de marcha y un desempeño consistente en aplicaciones de transporte de pasajeros y carga de alta exigencia.