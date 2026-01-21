Mujer encara a “falsos damnificados” por estar recibiendo ayuda tras incendios en Concepción

Tras los megaincendios forestales que devastaron las regiones del Biobío y Ñuble, se denunció un grave hecho en el sector de Las Pataguas, en Concepción.

En el video que circula en redes sociales, se ve a una joven que encara públicamente a un grupo de personas —incluyendo a un familiar directo— que se hacían pasar por damnificados para recibir ayuda, sin haber sufrido pérdidas reales.

“No les den, ellos no están damnificados. ¿No les da vergüenza? No se les ha quemado nada… se están aprovechando”, se escucha decir con evidente molestia a la joven mientras muchas familias en lugares cercanos, lo han perdido todo.