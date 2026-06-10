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    Kast se reúne con ministra Wulf para evaluar avances en materias vinculadas a la protección social

    La agenda del Presidente continúa con una reunión a las 14.00 horas con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la subsecretaria de esa cartera, Natalia Aguilar.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast se reunió este miércoles con la ministra de Desarrollo Social (Mideso), María Jesús Wulf, y los subsecretarios de la cartera, con el objetivo de evaluar los avances en materias de protección social.

    Según informó el Mideso, durante el encuentro -realizado en el Palacio de La Moneda- se revisaron las principales líneas de trabajo que impulsa la repartición, con foco en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las políticas sociales y el seguimiento de las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida familiar.

    Asimismo, se evaluaron los avances en materias vinculadas a la protección social, la evaluación y focalización de programas públicos, y también las acciones orientadas a la promoción y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Todo esto en el marco de una estrategia de gestión basada en la eficiencia, la articulación entre organismos del Estado y el uso responsable de los recursos públicos.

    Además de ello, las autoridades abordaron los desafíos de corto y mediano plazo para continuar fortaleciendo la red de protección social.

    La agenda del Presidente continúa con una reunión a las 14.00 horas con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la subsecretaria de esa cartera, Natalia Aguilar.

    Más sobre:José Antonio KastDesarrollo Social

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