Kast se reúne con ministra Wulf para evaluar avances en materias vinculadas a la protección social

El Presidente José Antonio Kast se reunió este miércoles con la ministra de Desarrollo Social (Mideso), María Jesús Wulf, y los subsecretarios de la cartera, con el objetivo de evaluar los avances en materias de protección social.

Según informó el Mideso, durante el encuentro -realizado en el Palacio de La Moneda- se revisaron las principales líneas de trabajo que impulsa la repartición, con foco en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las políticas sociales y el seguimiento de las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida familiar.

Asimismo, se evaluaron los avances en materias vinculadas a la protección social, la evaluación y focalización de programas públicos, y también las acciones orientadas a la promoción y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Todo esto en el marco de una estrategia de gestión basada en la eficiencia, la articulación entre organismos del Estado y el uso responsable de los recursos públicos.

Además de ello, las autoridades abordaron los desafíos de corto y mediano plazo para continuar fortaleciendo la red de protección social.

La agenda del Presidente continúa con una reunión a las 14.00 horas con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la subsecretaria de esa cartera, Natalia Aguilar.