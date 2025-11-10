Expectación por último debate presidencial: ¿qué puede cambiar el voto de los indecisos?
El debate Anatel que se realizará hoy a las 21 horas será la última vez que los ocho aspirantes a La Moneda se vean las caras antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la académica del departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Mila Ríos, explicó en qué pie llegan los abanderados.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.