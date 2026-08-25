Familia brasileña es víctima de asalto mientras paseaba por playa Las Torpederas en Valparaíso
El incidente ocurrió el pasado viernes y fue captado por el turista afectado, registro que comenzó a circular en redes sociales.
Una familia brasileña fue víctima de un asalto mientras caminaba por la playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.
El incidente quedó grabado por el padre de la familia, y muestra el momento exacto en que fue el delincuente se lanzó contra él para robarle su cadena.
Tras lo ocurrido, el turista brasileño acudió a Carabineros y presentó la denuncia por el robo.
Según consignó La Estrella de Valparaíso, desde la institución policial detallaron que la cadena robada es un “crucifijo de oro” avaluado en 5 millones de pesos.
Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por este hecho.
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