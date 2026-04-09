Funcionaria de Gendarmería se desmaya en pleno acto donde participaba el Presidente Kast
El incidente ocurrió en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería, mientras el presidente José Antonio Kast presentaba la reforma.
Fue el senador Castro quien fue a socorrer a la funcionaria que se desvaneción, pero -de momento-, no se sabe del estado de salud de la afectada.
Su desmayo generó preocupación en quienes estaban presentes, incluso en el presidente José Antonio Kast.
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