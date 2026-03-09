Impactante incendio en edificio histórico en Glasgow calcina una cúpula victoriana
La noche de este domingo se registró un voraz incendio en un edificio histórico en Glasgow, Escocia, y dejó unos impactantes registros que muestran la magnitud de las llamas. Según BBC, el incendio comenzó en una tienda de cigarros electrónicos y se propagó hasta las infraestructuras aledañas, provocando el cierre de la Estación Central, el terminal ferroviario más transcurrido del país.
