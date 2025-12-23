¡Increíble! : Cantante chino realizó show con seis bailarines robots

Este jueves el cantante chino - estadounidense, Wang Leehom, sorprendió al público presentándose junto a seis robots durante su concierto en Chengdu, China.

La puesta en escena sorprendió a los asistentes, quienes vieron a los androides vestidos con traje de lentejuelas dando saltos, giros y piruetas al ritmo de la música como un verdadero cuerpo de baile.

El espectáculo marca un hito en la industria musical a nivel mundial y reanuda la discusión en torno a la utilización de este tipo de tecnologías.