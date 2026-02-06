José Antonio Kast valora aspectos positivos del gobierno de Piñera a dos años de su muerte

Tras terminar su gira internacional donde se reunió con distintos líderes mundiales, el presidente electo José Antonio Kast, se refirió al gobierno de Sebastián Piñera en el marco de su segundo aniversario de fallecimiento.

Tras ser consultado por su posición critica al manejo del expresidente Piñera durante el estallido social, respondió: “Nosotros estamos mirando hacía el futuro. Hemos reconocido las cosas positivas que se realizaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”.

Además reveló que existe la intención de honrar al exmandatario “en algún momento después del juramento, en un encuentro donde irán mandatarios internacionales a hacer un reconocimiento a la figura de Sebastián Piñera y espero poder estar presente”.