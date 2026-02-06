SUSCRÍBETE POR $1100
    José Antonio Kast valora aspectos positivos del gobierno de Piñera a dos años de su muerte

    Tras regresar de su gira internacional, el presidente electo se refirió al segundo aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. "Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy buscamos las cosas que nos unen", declaró.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras terminar su gira internacional donde se reunió con distintos líderes mundiales, el presidente electo José Antonio Kast, se refirió al gobierno de Sebastián Piñera en el marco de su segundo aniversario de fallecimiento.

    Tras ser consultado por su posición critica al manejo del expresidente Piñera durante el estallido social, respondió: “Nosotros estamos mirando hacía el futuro. Hemos reconocido las cosas positivas que se realizaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”.

    Además reveló que existe la intención de honrar al exmandatario “en algún momento después del juramento, en un encuentro donde irán mandatarios internacionales a hacer un reconocimiento a la figura de Sebastián Piñera y espero poder estar presente”.

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

