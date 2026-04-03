NASA publica primeras imágenes de la Tierra desde nave Orión de la misión Artemis II

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), compartió las primeras imágenes de la Tierra tomadas desde la nave Orión que transporta a cuatro astronautas en la misión Artemis II con dirección a la Luna.

Con el mensaje “buenos días mundo”, la agencia espacial publicó la primera fotografía de nuestro planeta en que a través de una de las ventanillas de la cápsula de viaje se puede apreciar una parte de la Tierra.

“Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, en las que todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna”, señalaron desde la NASA.

Más tarde apareció una nueva imagen en que se puede ver completamente una cara del globo.

“Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna” señalaron desde la NASA.

Créditos: NASA

Previamente, uno de los astronautas, el canadiense Jeremy Hansen, dijo mediante una comunicación con el centro de control que “ estamos viendo una imagen hermosa del lado oscuro de la Tierra , iluminado por la Luna. Es fenomenal”.

Además, mencionó que toda la tripulación está inmóvil mirando a través de la ventanilla. “Sentimos el poder de la perseverancia en cada segundo de la maniobra. La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, comentó Hansen.

Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida este miércoles, constituyéndose así como la primera misión espacial tripulada que viaja hacia la Luna desde 1972 , momento en que fue cancelado el programa Apolo.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de la misión Christina Koch y Jeremy Hansen.

Créditos: NASA

Como explicaron desde el centro espacial, los astronautas a bordo de Orión, orbitarán la Tierra dos veces antes ir en dirección hacia la cara oculta de la Luna y volver a casa. El viaje durará 10 días en total .

Tras ejecutar una exitosa inyección translunar hace unas horas, esto no solo ayuda a tripulación de la nave dirigirse hacia el satélite natural, sino que también tendrán un “retorno libre”, lo que significa que usarán la gravedad lunar para regresar a la Tierra.