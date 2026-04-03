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    Ministra de Seguridad y alcalde de San Bernardo visitan a mujer herida en el Día del Joven Combatiente

    El jefe comunal comunicó que el estado de salud de la mujer ha evolucionado favorablemente.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Ministra de Seguridad y alcalde de San Bernardo visitan a mujer herida en el Día del Joven Combatiente JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el alcalde de San Bernardo, Christopher White, visitaron en el Hospital El Pino a una joven baleada por un grupo de manifestantes hace casi una semana, en el contexto del Día del Joven Combatiente. “No vamos a dejar sola a esta joven sanbernandina”, señaló el edil.

    Durante la madrugada del 30 de marzo, en la comuna de San Bernardo, la víctima de 26 años se encontraba saliendo del Metro con un amigo luego de asistir a un concierto, cuando recibió el impacto de una bala en su abdomen, proveniente de una turba que disparaba contra personal uniformado.

    La mujer fue desplazada al Hospital del Pino, donde pasó del riesgo vital a un estado grave. Este viernes, desde el recinto de salud, el alcalde comentó que “su estado de salud ha ido evolucionando favorablemente, estamos acompañando a la familia en este difícil momento”.

    Esto se enmarca en la visita a la víctima de la autoridad comunal y la jefa de la cartera de Seguridad. White agradeció la presencia de la ministra en el hospital: “Primero, para mostrar preocupación respecto al hecho, no normalizar este tipo de situaciones y segundo, para utilizar todos los elementos del estado para perseguir a estos delincuentes, que cometieron este hecho macabro”.

    En este sentido, el alcalde hizo hincapié en que van a “perseguir hasta el final” a los autores del disparo contra la joven. La ministra, por su parte, no emitió declaraciones.

    Ministra de Seguridad y alcalde de San Bernardo visitan a mujer herida en el Día del Joven Combatiente DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

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