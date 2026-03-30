“Amiga, me dispararon”: Fiscalía pericia cámaras de seguridad tras ataque a mujer baleada en Día del Joven Combatiente

La noche del domingo, como en otros puntos de la Región Metropolitana, la situación en la Avenida Padre Hurtado, en San Bernardo, era compleja. En una nueva jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente, en ese sector de la capital funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se enfrentaban a manifestantes que, tras la caída de la noche, encendieron barricadas.

A eso de las 22.45 horas, una mujer de 28 años que había salido desde una estación de Metro, caminaba por ese sector con un amigo (31) y una amiga (26), con quienes venía desde el Movistar Arena. A ese lugar, el grupo de jóvenes había asistido para ver un concierto de Soda Stereo Ecos, desde donde salieron en dirección a San Bernardo, comuna que -a esa hora- registraba uno de los 16 eventos de violencia que marcaban la noche en la que se conmemora la muerte de los hermanos Vergara Toledo.

La mujer de 28 años junto a su grupo de amigos, cuando caminaban por ese sector de San Bernardo, vieron pasar vehículos de Carabineros que a esa hora operaban en ese lugar. En ese momento, señalan testigos de lo ocurrido, se comenzaron a escuchar diversos disparos, lo que alertó a los vecinos del sector. Según conocedores de lo ocurrido, los disparos vendrían desde desconocidos en contra de la policía uniformada, quienes -según ha podido determinar el Ministerio Público- no habrían realizado disparos en ese momento.

El ataque de los desconocidos en contra de los policías, sin embargo, afectó a la joven que a esa hora pasaba por el sector. Según señalan testigos de lo ocurrido, la joven le dijo a su amiga “ay, amiga, me dispararon”, momento en el que personas del sector la auxiliaron y notaron que tenía una herida en la zona del abdomen.

Fiscalía activa diligencias

Tras recibir el impacto de bala, los vecinos del sector transportaron a la joven hasta el Hospital El Pino, donde debió ser intervenida quirúrgicamente a raíz de sus graves heridas. Si bien la joven se encuentra fuera de riesgo vital, actualmente permanece internada grave en el mismo recinto hospitalario.

La Fiscalía Regional Occidente, a través de la Fiscalía Local de San Bernardo, activó las primeras diligencias para encontrar a los autores del disparo. Según fuentes del caso, se instruyó levantar las muestras de la evidencia balística en el lugar y con la víctima, periciar cámaras de seguridad del sector que pudieron registrar lo ocurrido y tomar declaración a los testigos del sector.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, confirmó que “estos hechos se han encargado preliminarmente al OS-9 de Carabineros para desplegar junto a Labocar una serie de pericias relacionadas con el trabajo del sitio del suceso, también la extracción y recuperación del impacto balístico, para poder determinar cuál es su fuente de origen, como también el resto de testigos del contexto”.

El comandante Sergio Rodríguez de la prefectura Maipo de Carabineros, afirmó que el objetivo es “establecer fehacientemente lo ocurrido”. Rodríguez añadió que “es un hecho lamentable que ocurre en un contexto determinado acá en la comuna y vamos a trabajar con la finalidad obviamente de poder detener a estos delincuentes que cometieron este delito”.

En paralelo, según confirmaron desde la Fiscalía Occidente, la víctima fue derivada a la unidad regional de Atención a Víctimas y Testigos “para contención y acompañamiento”. Además, el ente persecutor también estableció medidas de protección a la víctima mientras dura la investigación con la que se busca encontrar a quienes la hirieron tratando de atacar a Carabineros.

Una violenta jornada

La jornada de este domingo tuvo momentos especialmente complejos, según diversos reportes policiales. De los 17 eventos que hubo en la capital, hay cuatro comunas en donde ocurrieron incidentes violentos: San Bernardo, Huechuraba, Peñalolén, Lo Espejo y Estación Central.

Como todos los años, esta última comuna concentra los incidentes en Villa Francia, lugar de origen de los hermanos Vergara Toledo. En Peñalolén, al igual que en otras ocasiones de violencia, los hechos se suscitaron en el sector de Lo Hermida, mientras que en Huechuraba se atacó a la 54º Comisaría, así como también a un recinto cultural y de salud de la municipalidad. En Lo Espejo se instalaron barricadas en la Ruta 5 Sur, lo que llevó a realizar un cierre parcial de la autopista.

En San Bernardo, además de la joven herida, la comuna registró otros incidentes graves desde la noche del sábado. Durante la madrugada del domingo, un grupo de desconocidos atacó y saqueó un street center, bandalizando un McDonald’s y un gimnasio Smart Fit. En este último hecho hubo siete detenidos.

Además de estos hechos más violentos, también se registraron barricadas en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Cerro Navia, Renca y La Granja.

Según información entregada por Carabineros junto al Ministerio de Seguridad, durante este evento hubo 193 detenidos, 127 de ellos apresados en la Región Metropolitana y los 66 en diferentes zonas del país. Se trata de 170 adultos y 23 menores de edad, mientras que 178 son chilenos y 15 son extranjeros.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló respecto a estos últimos que “se verá cómo concretar las expulsiones de ellos”.