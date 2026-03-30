Día del Joven Combatiente: reportan barricadas incendiarias, enfrentamientos y desvíos del transporte público en Santiago

Pasadas las 22 horas de este domingo en Santiago se registran los primeros incidentes en el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, fecha que recuerda la muerte de los hermanos Vergara Toledo a manos de agente del Estado en 1985.

Según información de Carabineros, en Villa Francia, comuna de Estación Central, un grupo de sujetos interrumpió el tránsito con barricadas incendiarias en Av. 5 de abril con 7 de octubre.

En el sector, además, se ha informado el lanzamiento de artefactos incendiarios y fuegos artificiales contra personal uniformado, el que se apersonó en la zona para hacer frente a los disturbios.

🚨 #EstaciónCentral: Un grupo de sujetos interrumpe el tránsito vehicular y peatonal instalando barricadas incendiarias y arrojando artefactos incendiarios y fuegos artificiales a Carabineros en Av. 5 de Abril con 7 de Octubre. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. pic.twitter.com/VIEA4DiR82 — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 30, 2026

Asimismo, se ha informado la instalación de barricadas en la intersección de Mapocho con Huelén, en la comuna de Cerro Navia.

Por su parte, usuarios de redes sociales señalan que también se han desplegado barricadas incendiarias en Av. Grecia, en cercanías de Tobalaba (Lo Hermida, Peñalolén), y en La Estrella con Laguna Sur, en Pudahuel Sur.

Mismo escenario se registra en General Velásquez con Portales, en el sector de Villa Portales, Estación Central.

También en redes sociales se informan barricadas y enfrentamientos en la intersección de Los Morros con Av. Lo Blanco, en San Bernardo, así como barricadas incendiarias en Ramón Cruz con Rodrigo de Araya, en la comuna de Macul.

También desde Carabineros informaron la instalación de barricadas en la intersección de Av. Color Sur con Carelmapu, en San Bernardo.

#SanBernardo: Grupo de sujetos instala barricadas incendiarias en la intersección de Colón Sur con Carelmapu, interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal en el sector. Se recomienda preferir vías alternativas y circular con precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/8LZ5yRWsfE — Prefectura Santiago Maipo (@carabprmaipo) March 29, 2026

Asimismo, se han reportado cortes de energía eléctrica en sectores de Peñalolén y Puente Alto.

En tanto, desde la Autopista Central, informaron cerca de las 23.30 el corte de ruta por barricadas en el km 11,9 de la Ruta 5 al norte , sector Ferrocarriles-Lo Espejo y el cierre de la salida Las Acacias, por lo que llamaron a preferir alternativas.

Asimismo, el corte de la vía local por barricadas en Gral. Velásquez al norte, km 0,5 sector Pasarela El Belloto, por lo que el llamado es a transitar con precaución.

Desvíos de buses RED

Asimismo, de manera preventiva, el Ministerio de Transportes realiza desvíos de tránsito para los buses del sistema RED, en sectores donde históricamente se han registrado disturbios en esta fecha:

- Estación Central: Av. Las Rejas, 5 de Abril y Villa Francia.

- Eje Santa Rosa (Lo Ovalle, Vespucio, Gabriela, Mariscal, Acceso Sur).

- Cerro Navia: Mapocho con Huelén, La Estrella, José Joaquín Pérez, Salvador Gutiérrez y Santos Medel.

-Huechuraba y Recoleta: Eje Recoleta (Zapadores/Vespucio/Premio Nobel)

- Maipú: Sector Rinconada, El Olimpo, Las Naciones y Portales.

- Pedro Aguirre Cerda: Eje Departamental, entre Clotario Blest y Club Hípico.

- Peñalolén: Av. Grecia, entre Vespucio y Diagonal Las Torres.

- Pudahuel: La Estrella, Laguna Sur y Teniente Cruz.

- Puente Alto: Sector Juanita, Eyzaguirre, Acceso Sur.

- Quilicura: Eje Marcoleta, San Luis, Av. Matta y Las Violetas.

- San Bernardo: Av. Colón, Pedro Sancho de la Hoz, Carelmapu, San Martín de Solis, y Padre Hurtado con Balmaceda.