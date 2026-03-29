Día del Joven Combatiente: Reportan barricadas en cercanías de comisaría en San Bernardo

La noche de este sábado y en la víspera del día del Joven Combatiente, se reportó el levantamiento de barricada incendiarias en la comuna de San Bernardo, en el sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Carabineros de Chile, un grupo de desconocidos bloqueó el tránsito en la avenida Colón Sur, a la altura de la calle Carelmapu, entre Padre Hurtado y Martín de Solís.

El lugar es foco habitual de conflictividad durante este tipo de jornadas, debido a la cercanía con la 62a. Comisaría de San Bernardo, ubicada a tres cuadras, la que en años previos ha recibido ataques.

Los desconocidos interrumpieron el tránsito vehicular y también peatonal. Asimismo, tampoco se ha informado de personas detenidas o lesionadas, pese a que los individuos comenzaron a lanzar objetos contundentes a los funcionarios policiales.

Con el pasar de los minutos, también se reportó el ingreso de delincuentes a un espacio comercial del tipo strip center recientemente inaugurado, donde existe un local de comida rápida y un gimnasio.

Vecinos reportaron el robo de algunas máquinas, mientras que personal policial se desplegó con patrullas, carros lanzagases y lanzaagua para frustrar la acción de los desconocidos, que huyeron a los blocks de departamentos colindantes.

Al cierre de esta nota, se informó que el personal de Control de Orden Público (COP) se desplegó en la zona con la finalidad de restablecer la libre circulación por el lugar.