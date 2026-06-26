José Manuel Silva: “Nos pasamos varios pueblos de subir el impuesto” en Chile
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el socio de LarraínVial y Gerente de Inversiones de LarraínVial Asset Management analizó el panorama económico en el marco de la discusión de la megarreforma. "No olvidemos que hasta hace pocos años el impuesto corporativo era 15%... y llegamos a 27% (...) mientras países desarrollados estaban bajando los impuestos corporativos, como EE.UU.", planteó. Revisa la entrevista completa en el video.
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