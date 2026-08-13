Kast destaca el traslado de reos de alta de peligrosidad a nueva cárcel de Talca
A las 6.30 horas de este jueves se dio inicio a la Operación Cancerbero, donde Gendarmería con apoyo de Carabineros y la PDI, materializó el masivo traslado de reos desde Santiago hasta la nueva cárcel La Laguna en Talca.
Se trata de 191 personas privadas de libertad, entre ellas 37 integrantes de organizaciones de crimen organizado, incluyendo nueve líderes y 28 miembros de estas estructuras criminales, además de 154 internos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad.
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