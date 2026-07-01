Kast pone a Paraguay como ejemplo para demostrar los efectos positivos que trae bajar los impuestos.
El Presidente José Antonio Kast cerró este miércoles su gira por Paraguay y aludió a las decisiones económicas que han tomado en los últimos años: "Paraguay para nosotros es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y lo más importante, han disminuido la pobreza”, destacó el mandatario.
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