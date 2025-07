Kast valora “puntos en común” con Matthei en seguridad: “Todo lo que se aleje de la izquierda radical me parece bien”

“Yo no estoy diciendo ‘yo lo dije primero’, no es mi discusión. Es lo que se va a hacer. Si veo que una candidata muestra el formato de una reja, que es la que quiere instalar, bien, qué bien, porque estamos de acuerdo, tenemos un punto en común”.

De esa forma José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, valorizó las propuestas de seguridad de su contendora, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

Para el republicano, es “positivo” que la exalcaldesa de Providencia anuncie que levantaría vallas y cavaría zanjas en la frontera norte, así como su planteamiento de construir cárceles de alta seguridad en el desierto.

“Qué bien que ella haya dicho que va a ser cárcel de alta seguridad. Y si me dices (que) lo dije yo primero, ni un problema. Pero ya tenemos un acuerdo en que vamos a instaurar cárceles de alta seguridad para la segregación de los delincuentes de alta peligrosidad", dijo. “Los vamos a aislar, no van a tener visitas y no van a tener encomienda, no van a tener ni un celular y vamos a proteger a nuestros gendarmes”, agregó sobre los internos de esos recintos penitenciarios.

“Qué bien, tenemos un punto en común, avanzamos”, reiteró el republicano.

Kast, además, dijo que “sería muy bueno” que el triunfo de Jeannette Jara (PC) en las primarias del oficialismo permitiera “abrir un espacio de posiciones” del centro político a Matthei.

“Me alegro que hoy día algunos que eran de la Concertación digan que para ellos no es aceptable un gobierno dirigido por alguien que representa la izquierda radical desde el Partido Comunista y están ya manifestando opinión respecto de que quisieran apoyar a la candidatura, en este caso de Evelyn Matthei. Me parece muy bien. Todo lo que se aleje de la izquierda radical me parece bien”, manifestó.

Desde republicanos apuestan a no chocar con Chile Vamos, pese a los dardos de la exalcadesa de Providencia en contra de Kast. Por ejemplo, Matthei afirmó que Kaiser era “mucho más” respetuoso con las mujeres que Kast.

