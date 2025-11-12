Kast y Jara miden fuerzas con masivos cierres de campaña: revisa cómo fueron
El martes José Antonio Kast repletó el Movistar Arena en un acto que incluyó pantallas gigantes y los actos musicales de Zúmbale Primo, Los Viking's 5 y Américo. Tres alcaldes de Chile Vamos asistieron: José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN) y Rodrigo Contreras (UDI). Jeannette Jara, por su parte, llenó la Plaza de Maipú con una convocatoria de adherentes de entre 15 mil a 20 personas y que contó con la presencia del alcalde Tomás Vodanovic (FA).
