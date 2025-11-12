OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Kast y Jara miden fuerzas con masivos cierres de campaña: revisa cómo fueron

    El martes José Antonio Kast repletó el Movistar Arena en un acto que incluyó pantallas gigantes y los actos musicales de Zúmbale Primo, Los Viking's 5 y Américo. Tres alcaldes de Chile Vamos asistieron: José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN) y Rodrigo Contreras (UDI). Jeannette Jara, por su parte, llenó la Plaza de Maipú con una convocatoria de adherentes de entre 15 mil a 20 personas y que contó con la presencia del alcalde Tomás Vodanovic (FA).

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Paula Morales
    Más sobre:Desde la RedacciónJosé Antonio KastJeannette JaraCierres de campañas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Alta congestión en Providencia: cierre de campaña de Kaiser provoca desvíos y cortes que se extenderán hasta madrugada del jueves

    Arrestan en España a chilena acusada de pertenecer a red de lavado de dinero del Tren de Aragua

    Comunicación tóxica en contextos electorales: un desafío urgente para la integridad democrática

    Servicios

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo
    Chile

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Alta congestión en Providencia: cierre de campaña de Kaiser provoca desvíos y cortes que se extenderán hasta madrugada del jueves

    Banco Central advierte mejora en condiciones para un crédito hipotecario pero alzas en el precio de las viviendas
    Negocios

    Banco Central advierte mejora en condiciones para un crédito hipotecario pero alzas en el precio de las viviendas

    BC: hay “leve mejora” en condiciones financieras locales y deterioro del escenario externo es el principal riesgo

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela
    Tendencias

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

    Los anuncios de State of Play para PlayStation 5: juegos, DLC y otros lanzamientos

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo
    El Deportivo

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”
    Mundo

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Detienen a ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte