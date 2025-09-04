SUSCRÍBETE
La ola de encendidas reacciones por supuesta “red de bots”

Mientras el gobierno y el oficialismo emplazaron a José Antonio Kast y condenaron la supuesta red de bots que, según un reportaje de televisión, han atacado a las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei, desde Chile Vamos remarcaron que no judicializarán la campaña. Esto último, pese a enfatizar que la exalcaldesa de Providencia "tuvo razón" cuando denunció lo que entonces llamó una "campaña asquerosa" en su contra.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Red de botsBotsCamila VallejoRodrigo GalileaGuillermo RamírezPaulina VodanovicXimena RincónMarco Enríquez-OminamiGael YeomansRicardo Lagos WeberLuis SánchezPartido Republicano

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

