Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía
Este domingo se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía. Así lo informó el Departamento de Emergencias del país. La prensa local, informa a esta hora el derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Hasta ahora no hay reporte de víctimas fatales.
