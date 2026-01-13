Las reacciones tras absolución de excarabinero Claudio Crespo en el Caso Gatica 

Luego de más de 14 meses de audiencias, con el testimonio de cerca de 100 personas, el 4ª Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró a Claudio Crespo absuelto de los cargos que se le enjuiciaban.

Gustavo Gatica, lamentó el fallo del tribunal: “Claramente, yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo”.

Además, Gatica cuestionó el veredicto del Centro de Justicia y manifestó que no descarta llegar a organismos internacionales. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, si es necesario llegar a cortes internacionales así lo vamos a hacer”, expresó.

Por su parte, el exgeneral de Carabineros, Claudio Crespo, se mostró contentó con el veredicto. “Se hizo justicia porque no puede ser que en este país la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido a tal magnitud a Carabineros. (…) el triunfo que hoy día tuvimos histórico, se lo otorgo a todos los Carabineros de Chile”, declaró Crespo.

Asimismo, su abogado defensor, Pedro Orthusteguy, explicó que el Tribunal estableció que en el caso “operó la legitima defensa privilegiada (…) y algo muy importante para nosotros que el disparo no fue dirigido a la parte superior del cuerpo como sostuvo Fiscalía”.