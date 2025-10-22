Lo que tienes que saber: Alberto Mayol analiza “fenómeno Kaiser” y el reordenamiento en la derecha
Una sostenida alza en las encuestas ha marcado el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el sociólogo y analista Alberto Mayol explicó cuál es el perfil de los potenciales electores del abanderado, qué tan cierto es el "voto silencioso" de la centroizquierda a Matthei y si hay un "empate técnico" entre los tres candidatos presidenciales de oposición.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.