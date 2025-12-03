VOTA INFORMADO por $1100
    Tenso y marcado por duros cruces:¿Quién ganó el debate ARCHI?

    Este miércoles se llevó a cabo el penúltimo debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de la segunda vuelta presidencial. Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el tenso encuentro estuvo marcado por las interpelaciones mutuas. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, analizaron el cruce Paula Catena, subeditora de Política, y Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

    Ozempic: El lado más oscuro de la nueva panacea para bajar de peso

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    “Es un líder”: la reacción de Gustavo Álvarez tras los duros dardos de Charles Aránguiz contra la ANFP y el Sifup

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Rating del martes 2 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming

    Anuncian regreso del show de Año Nuevo en la Torre Entel: estos son los artistas confirmados

    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”
    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”

    Autoridades presentan la aeronave Hércules C-130 que llega a reforzar la flota para el combate de incendios

    Arremetida contra Kast y diferenciación de Boric y Bachelet: los momentos que marcaron la participación de Jara en el debate Archi

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección
    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

    Venta de Telefónica Chile en tierra derecha: ya llegaron las ofertas vinculantes

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford
    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby
    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

    “Es un líder”: la reacción de Gustavo Álvarez tras los duros dardos de Charles Aránguiz contra la ANFP y el Sifup

    “Va a ser terrible”: la sinceridad de Luis Mena por el panorama de la Roja femenina en la Liga de Naciones

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional
    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    La Lux de Rosalía llega al Cristo Redentor en Brasil (aunque sin una canción)

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos
    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Cómo será el “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo que se construye en Noruega

    Reanudan la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines a 11 años de su desaparición

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón