Tenso y marcado por duros cruces:¿Quién ganó el debate ARCHI?
Este miércoles se llevó a cabo el penúltimo debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de la segunda vuelta presidencial. Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el tenso encuentro estuvo marcado por las interpelaciones mutuas. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, analizaron el cruce Paula Catena, subeditora de Política, y Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.