Longton (RN) y exención de contribuciones: “Estamos abiertos en la medida que no afecte los ingresos municipales”

La propuesta de eliminar el pago de contribuciones en la primera vivienda, que la UDI anunció este lunes y que sería incorporada al programa de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, provocó debate en la oposición.

Esto porque en 2023, durante el Consejo Constitucional, la exalcaldesa de Providencia calificó la propuesta como “regresiva” cuando la empujó el Partido Republicano.

“Así como no estoy de acuerdo con reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con la norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables y clase media. Espero que el pleno del Consejo Constitucional lo enmiende", publicó en sus redes sociales en esa oportunidad Matthei.

Desde republicanos han enrostrado a Chile Vamos que ahora la UDI apoye la exención del impuesto territorial, especialmente porque la proposición ya es parte de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el diputado RN Andrés Longton, se refirió al tema, afirmando que cuando Matthei era alcaldesa de Providencia podía haber tenido “una mirada matizada” sobre el tema “en atención al daño que puede producir o como puede afectar a los municipios en relación a los gastos”.

“Si ella señala que le parece sensata la propuesta, yo me imagino, no estando en su zapato ni en su cabeza, de que eso tiene que compatibilizarse, con que las mermas en los municipios no sean considerables o que eso tenga, obviamente, un mecanismo de reemplazo para efecto de que no se afecte la recaudación de los municipios, para efectos de generar políticas públicas y sociales que vayan en beneficio de las distintas comunas”.

Consultado, el diputado dijo que desde RN están dispuestos a considerar le medida. “Estamos abiertos en la medida también que esto no afecte mayormente los ingresos que tienen los municipios o el estado de Chile. Creo que hay mecanismos para avanzar en eso”, afirmó.

“Hay que saber compatibilizar ingresos que son fundamentales para los municipios para poder avanzar en políticas sociales”, continuó.

En todo caso, Longton llamó a que “los municipios tienen que mejorar la eficiencia del respecto al gasto que se está haciendo con esos recursos”.