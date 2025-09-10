Inicio
Los primeros 10 años de Frontal Trust
Conversamos con Andrés Echeverría, sobre su trayectoria en el sector financiero, y los motivos que lo llevaron a formar Frontal Trust y su apuesta por el mercado de los activos alternativos.
Por
Paula Morales
10 SEPTIEMBRE 2025
Money Talks
Frontal Trust
Finanzas
