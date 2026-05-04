Nissan Terrano PHEV Concept: el regreso electrificado de un ícono todoterreno

Nissan eligió el escenario de Salón de Beijing 2026 para presentar el Nissan Terrano PHEV Concept, un prototipo que revive uno de sus nombres más reconocidos, ahora adaptado a la era de la electrificación. Este SUV de gran tamaño no solo apuesta por una nueva tecnología de propulsión, sino también por recuperar el ADN aventurero que caracterizó al modelo original.

A primera vista, el vehículo impone por su diseño. Su silueta robusta incorpora faros LED, una parrilla iluminada y múltiples elementos funcionales como planchas protectoras, ganchos de remolque y taloneras reforzadas. Los pasos de rueda de gran tamaño, los rieles de techo y la rueda de repuesto montada en el portón trasero refuerzan su carácter todoterreno, dejando claro que no se trata solo de un ejercicio estético.

En el apartado técnico, aunque la marca no ha confirmado cifras oficiales, todo apunta a que este prototipo podría compartir base con el Nissan Frontier Pro PHEV. De ser así, integraría un sistema híbrido enchufable capaz de superar los 400 CV y ofrecer un elevado par motor, junto a una batería que permitiría recorrer más de 100 kilómetros en modo eléctrico. Esta configuración no solo mejoraría la eficiencia, sino que también potenciaría su desempeño fuera del asfalto.

Otro aspecto clave es su posible estructura sobre chasis de largueros, una solución típica en vehículos todoterreno puros que favorece la resistencia y la capacidad en condiciones exigentes. Esto posicionaría al Terrano en un punto intermedio entre modelos como el Nissan X-Trail y el Nissan Patrol, combinando confort urbano con aptitudes off-road reales.

En la ocasión, la marca japonesa también introdujo un segundo conceptual: el Urban SUV PHEV Concept, enfocado al público joven, que también incorpora la filosofía del NX8, combinando tecnología de electrificación avanzada con un excelente rendimiento para la conducción urbana diaria.