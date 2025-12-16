Maduro lanza dura advertencia al Presidente electo José Antonio Kast

Dirigiéndose directamente a Kast, Maduro advirtió que “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan.

Pero el mandatario venezolano no se detuvo: ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, dijo el gobernante en su programa de televisión ”Con Maduro+“.