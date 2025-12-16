Maduro lanza dura advertencia al Presidente electo José Antonio Kast
El mandatario venezolano advirtió a Kast en duros términos, pidiéndole que evite tomar medidas que perjudiquen a los migrantes venezolanos en Chile. Maduro, apeló en su interpelación al discurso de campaña del republicano, quién busca expulsar a los migrantes irregulares de nuestro país.
Dirigiéndose directamente a Kast, Maduro advirtió que “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan.
Pero el mandatario venezolano no se detuvo: ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, dijo el gobernante en su programa de televisión ”Con Maduro+“.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.