SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Maduro lanza dura advertencia al Presidente electo José Antonio Kast

    El mandatario venezolano advirtió a Kast en duros términos, pidiéndole que evite tomar medidas que perjudiquen a los migrantes venezolanos en Chile. Maduro, apeló en su interpelación al discurso de campaña del republicano, quién busca expulsar a los migrantes irregulares de nuestro país.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Dirigiéndose directamente a Kast, Maduro advirtió que “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan.

    Pero el mandatario venezolano no se detuvo: ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, dijo el gobernante en su programa de televisión ”Con Maduro+“.

    Más sobre:MaduroKastvenezolanosmigrantesColchanecrisis migratoriamigrantes irregularesKast expulsará a migrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Fuertes ráfagas de viento derriban una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

    Vodanovic (PS) evita atribuir responsabilidades por derrota electoral: “No soy de la idea de andar en una caza de brujas”

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    “No somos Boom”: el debate sobre las narradoras latinoamericanas, entre el éxito y la misoginia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Vodanovic (PS) evita atribuir responsabilidades por derrota electoral: “No soy de la idea de andar en una caza de brujas”
    Chile

    Vodanovic (PS) evita atribuir responsabilidades por derrota electoral: “No soy de la idea de andar en una caza de brujas”

    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    Kast confirma cita con Daza en su visita a Buenos Aires y responde a advertencia de Maduro

    Donald Trump demanda a la BBC por US$ 10.000 millones por difamación tras documental
    Negocios

    Donald Trump demanda a la BBC por US$ 10.000 millones por difamación tras documental

    Precio del petróleo quiebra una importante barrera en medio de expectativas de paz en Ucrania y exceso de oferta

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS
    Tendencias

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada
    El Deportivo

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    ¿El fin de los grupos de la muerte? El nuevo marco que establece el Mundial 2026 de Norteamérica con 48 selecciones

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave
    Cultura y entretención

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    “No somos Boom”: el debate sobre las narradoras latinoamericanas, entre el éxito y la misoginia

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach
    Mundo

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Maduro dice que los estadounidenses van a “amarrar las manos” a quienes quieren una “guerra del petróleo” en el continente

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro