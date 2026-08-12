Money Talks | Las claves de inversión de Nicolás Ibáñez en EE.UU.
Conversamos con Nicolás Ibáñez, que luego de estudiar su MBA en Harvard se radicó en Nueva York y cofundó Drake Real Estate Partners, una firma de inversión en activos alternativos, que hasta ahora ha levantado cinco fondos de inversión por un total de 1.400 millones de dólares. Del total de inversionistas, un 80% son norteamericanos, lo que habla del prestigio que ha alcanzado la empresa en el mercado estadounidense.
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