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    “No se compare”: Kast relata el particular diálogo que tuvo con adulta mayor en Lautaro

    La intervención ocurrió al inicio de la alocución del mandatario, cuando destacaba a empresarios de Lautaro, que habían sido ganadores en el evento.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), el Presidente José Antonio Kast relató una conversación que tuvo en Lautaro con una señora que le habría hecho “una comparación entre ella y una familia de altos recursos”, a lo que le contestó: “No se compare, dele las gracias al país que hizo que esa familia pudiera salir adelante y veamos todo lo que esa familia ha aportado a la nación”.

    “Se nos trata de llevar a esa confrontación entre ricos y pobres, impuestos más bajos supuestamente para los superricos y la desprotección para los más vulnerables. Pero no es así”, sostuvo.

    Así, el Jefe de Estado defendió a“ las personas que han tenido éxito en la nación son dignas de reconocimiento”, e instó a que lo sigan haciendo.

    Más sobre:ActualidadNacionalPolíticaJosé Antonio KastEnelaEmpresas

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